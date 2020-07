Galerii ⟩ Tänavate remonditööd häirivad liiklust üle suvepealinna

“Tänasest kolmapäeva õhtuni on liikluseks suletud Tammsaare puiestee Kooli ja Karja tänava vaheline lõik, mis on kavas koos varem suletud Karja ja Kanali tänava vahelise lõiguga avada kolmapäeva õhtul,” sedastas linna esindaja.

Riia maantee teekatet on plaanis uuendada Rähni tänavast Harakani. “Homsest neljapäevani freesitakse Rähni tänava ja Tammsaare puiestee vahel vana asfaltkatet, reedeks kavandatakse asfaltkatte panemist,” selgitas Roosaar ja lisas, et töid tehakse lõigu kaupa ühel sõidusuundadest, liiklus on sel ajal suunatud teisele.