Just nii algas tänavuse Kihnu mere peo teine päev. Öeldakse, et ilma ei saa kontrollida. Sestap eeldab välifestivali korraldamine eestvedajatelt paindlikkust ja oskust ootamatutes olukordades hakkama saada. Tänavu toimus pidu uues kohas: päästehoone ja kalatehase külmhoone ees. Just viimasesse pagesid kohvikupidajad ja laadalised tõusva tormi eest. Vesiku hinnangul ei pääsenud saarele ligemale 300 külalist. “Sellest on südamest kahju, aga looduse vastu ei saa,” lausus ta.