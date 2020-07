Lageraie järgselt kolinud kanakullide uus pesapaiga valik ebaõnnestus

Vaatamata Eesti ornitoloogiaühingu linnukaitsekomisjoni liikme RMKle saadetud kirjale, raius too Kurgjal suure osa keskkonnaregistris arvel olevast kanakulli pesametsast. Riigimetsades asuvate loodusväärtuste eest hoolt kandma pandud RMK õigustas avalikult oma tegevust, väites, et pesapuu jääb raiealast välja ja kaitstava liigi elupaigas raiumist lubab seadus.

Hiljuti tehtud kanakulli seire käigus selgus, et läks nii, nagu RMKd hoiatati: vanadest metsadest sõltuvad liigid ei suuda elada raiesmikel ega nende vahele jäävates väikestes metsakildudes.

Kolimisvõimeline elustik püüab raietega hävitatavate kodude asemel leida uusi, mis paratamatult on üha halvema kvaliteediga.

Raie tõttu kolinud kanakullipaar leidis umbes kilomeeter kaugemal uue pesapaiga. Uueks koduks valisid linnud vanametsa, kus RMK möödunud talvel kavatses samuti teha lage- ja harvendusraiet, kuid mille metsateatised vaidlustas kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA), ning mille keskkonnaamet on tänaseks määranud vääriselupaigaks.

Paraku selgus, et uus pesapuu ei suutnud kanakulli kogukat pesa kanda ja see varises paar nädalat tagasi koos poegadega puuotsast alla. Osa poegi on nüüdseks siiski lennuvõimelised ja nõuavad pesametsas häälekalt vanematelt süüa.