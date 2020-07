Galerii ⟩ Selgusid Tori valla kaunimad kodud

Konkursi žürii hindas muu hulgas kinnistu kujundust, hoonete ja väikevormide sobivust ümbritsevaga, üldist heakorda, stiilsust, haljastust, dekoratiivelemente, originaalsust, uuenduslikkust, leidlikkust, ühistegevust soodustavaid tegutsemisvõimalusi ja koha omapärast tulenevate võimaluste kasutamist.

Tiheasustuse eramute seast pälvis esikoha Tammiste Sinilille 1c oma põneva, kauni ja mitmekesise aiakujundusega, kus arvestatud nii koha eripärade kui laste sportliku tegevuse ja ilusate aiavormidega. Suures aias kasvab rohkelt eri puid ja põõsaid ning on kasutatud haljastuselemente, mis on leidnud sobiva asukoha. Peale selle on hoovis väike köögiviljaaed, kus peenrad ja haljastus on lahendatud stiilselt ja praktiliselt. Komisjoni otsus oli üksmeelne: silmaga nähtav aastatepikkune töö väärib tiitlit.

Teine koht läks samuti Tammistesse. Jõhvika 5 pererahvas on vast loodud aia kujundanud minimalistlikult ja loodussõbralikult. Mändidealuses hubases hoovis on jäetud avaralt ruumi, et nautida metsikuid mustikaid, imetleda suurt muruala ja hiiglaslikku stiilset multšipeenart, kuhu perenaise sõnul on plaanis istutada veel taimi. Komisjonile avaldas muljet, et lühikese ajaga on omanikud saavutanud oma käekirja järgi loodud ja keskkonda sobituva aia.

Kolmandaks platseerus Jõesuu külas Orava 26a, mille elanikud olid komisjoni liikmetele juba tuttavad: mullu kandideeriti ettevõtluse kategoorias. Tänavu näitasid omanikud looduslikult kaunis kohas asuvat eramaja, mille ümbruses on üritanud säilitada autentset keskkonda. Hindajate arvates on jõeäärne looduskaunis koht hästi sobitatud külatänava ja õuealaga selliselt, et midagi pole liiga palju ega vähe. Omanike sõnutsi naudivad nende juures majutatavad turistid just looduslähedust ja jõe pakutavat.

Kui eramute puhul hinnati pere lahendusi ja loovust, oli kortermajadega hoopis teine lugu, kuna neis elab rohkem inimesi, kellega uuenduste ja parandustööde tegemiseks tuleb saavutada üksmeel.

“Tunnustame kõiki neid korteriühistute esimehi ja aktiivseid inimesi, kes on parandanud oma kortermaja ümbrust, välimust ja sellesse ühtselt panustanud,” kiitis konkursi hindamiskomisjoni esimees Signe Rõngas korrusmajade ilme eest seisjaid.

Mullu ja tänavu võistlusel osalenud kortermajade elanikud ütlesid nagu ühest suust, et hoone ümbruse haljastusprotsess on pikk ja võtab kaua aega. “Täname ja tunnustame neid, sest aktiivsete eestvedajateta ei oleks linnas, alevikus ega külas arengut,” tõdes Rõngas.

Korterelamute kategoorias võitis komisjoni südame Are Kooli 7 kaheksa korteriga ridaelamuboks, kus oli näha ühist tegutsemist ja eesmärki. Koos on pingutatud, et saada maja fassaad soojustatud, küttesüsteem ühtemoodi lahendatud. Ajaveetmiseks on sisseseatud lõkkeplats ja grillimisnurk. Kõige märkimisväärsem on majatagune kiviktaimla ja aiamaa – suur maalapp on võrdselt jaotatud kõikide korterite vahel, kus iga pere on otsustab ise, kas hooldab muru või kasvatab aiasaadusi. Kogu ala on hoolitsetud.

Teiseks jäi Selja Koolitee 19 korterelamu, mis näitab eeskuju sellega, et elanikud on ühiselt uuendanud maja fassaadi, hooldanud ühist muruala ja mänguväljakut ning parandatud parkimisplatsi.

Selja küla Koolitee tänaval asuv korrastatud kortermaja seati eeskujuks teistele korterelamutele. FOTO: Tori Vallavalitsus

“Selle aasta kandidaatide saavutused ja lahendused olid kõik väga läbi mõeldud ja kaunid,” märkis Rõngas ja avaldas lootust, et järgmisel aastal on rohkem osalejaid.

Komisjon otsustas sotsiaal-, äri- ja tootmisobjektide kategoorias auhinda mitte välja anda, kuid tunnustab ainsat kandidaati Uida talu farmi Tabria külas.

Auhind jäi kandidaatide puudumise tõttu välja andmata ka talumajapidamiste või pereelamute hajaasustuse arvestuses.