Eriti hull on see tööpäevadel, sest seda mööda kulgeb kogu Papiniidu tööstus- ja kaubanduspiirkonda suunduv katkematu suurte ja väikeste ­autode voog. Vanemad elanikud teavad rääkida, et asi läks hulluks siis, kui Riia maanteed remonditi, sest paljud juhid avastasid, et mööda Suur-Jõed, kus puuduvad valgusfoorid, saab palju kiiremini edasi.