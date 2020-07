Linnavalitsus ei andnud Mürafestivali korraldamiseks luba

Pühapäeval esitas mittetulundusühingut Mannerg esindav Andres Hall linnavalitsusele taotluse korraldada 23. augustil 9–20 Audru ringrajal Mürafestival. “Mürafestival on ringrajal toimuv autode ja mootorrataste kogunemise ja rajal sõitmise üritus, mis toimub tingimustes, kus ei võeta arvesse ringraja operaatori kehtestatud mürapiiranguid ega regulatsioone. Tegemist on “demonstratsioonesinemisega”, millega tahetakse näitlikustada, millist mõju avaldavad ringraja igapäevasel tegutsemisel rakendatavad sõidukite tekitatava müra maksimumtaseme ja kellaajalised piirangud ringrajalt levivale mürale,” kirjutatakse taotluses.

Taotluses seisab, et erinevalt ringraja argitegevusest, mille puhul kehtivad sõidukite mürataseme maksimumpiirangud, soovitakse sellel üritusel osalevatele masinatele kehtestada miinimumpiirangud. “See tähendab, et rajale ei lubata sõidukeid, mis ei tekita piisavalt müra. Soovitatav on kõikidel sõidukitel eemaldada müra summutavad tehnilised lahendused. Päeva jooksul mõõdetakse sõidukite mürataset ja autasustatakse suurimat müra tekitavate sõidukitega sõitjaid,” selgitas Hall.