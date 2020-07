Lähipäevil kerkib õhusoe 27 kraadini

Homme tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma. Puhub valdavalt loode- ja läänetuul 2–8 meetrit sekundis. Sooja on 20–25, rannikul kohati 18 kraadi.

Laupäeva öösel tuleb selge sajuta ilm. Valdavalt puhub lääne- ja loodetuul 1–7 meetrit sekundis. Sooja on 9–14, rannikul kohati 16 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib hoovihma sadada. Tuul on muutliku suunaga ja puhub 1–7 meetrit sekundis. Sooja tuleb 20–25, kohati kuni 27 kraadi.

Pühapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paiguti tekib udu. Tuul on muutliku suunaga ja puhub 1–5 meetrit sekundis. Sooja tuleb 9–16 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Tuul on muutliku suunaga ja puhub 1–5 meetrit sekundis. Õhusoe jääb 21 ja 26 kraadi vahele.