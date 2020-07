Eile püstitas kultuuriklubi Tempel üheks suveõhtuks välilava, et kohalikud ansamblid Steps to Synapse ja The Boondocks saaks üle-eestilise tuuri käigus suvepealinnas esineda. Kontsertõhtu meelitas endisele Ühe Bussi krundile hulganisti muusikasõpru.