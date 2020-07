Pärnu keskrannas lehvib sinivetikaohu tõttu punane lipp

Pärnu rannavanema Kalli Lombi sõnul on terviseametit sellest teavitatud. “Ootame kahtlustele kinnitust,” ütles ta ja lisas, et seniks soovitavad rannavalvurid ette vaadata ja vetteminekust oma tervise huvides loobuda.

Lomp rääkis, et sellise vee neelamise korral on täiskasvanutel harva rasket mürgistust esinenud, eelkõige ohustab see väikesi lapsi, vanemaid inimesi ning kodu- ja karjaloomi. Koertel piisab mürgistuse saamiseks karva lakkumisest peale sinivetikaid sisaldavas vees ujumist.