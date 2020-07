Sadama korvpallimeeskond palkas teisegi andeka noortekoondislase

“Hugo on veel päris nooruke, aga kehaliselt juba valmis meeste vahel mängima. Ta tõestas eelmisel hooajal nii esiliigas kui noortekoondise mängudes, et oleks vaja juba järgmine samm teha. Usun, et tal on Pärnus väga head partnerid, kellega treenides konkureerida ja areneda,” rääkis Sadama peatreener Heiko Rannula klubi vahendusel.