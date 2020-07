Nädalavahetuse ilm on jahe ja vesine

Reede päeval tuleb pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, võib olla äikest, pärastlõunal läheneb edelast sajuala ja levib kirde suunas. Puhub edela- ja lõunatuul 5–11, rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14–19 kraadi.

Laupäeva öösel on oodata pilves selgimistega ilma. Sajab vihma, kohati võib tulla äikest ja sadu on tugev. Puhub lõuna- ja edelatuul 5–10, Liivi lahe piirkonnas puhanguti 15–18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10–15 kraadi.