Kunagine Pärnu prokurör nimetati Euroopa prokuröriks

Siitam-Nyiri alustas prokurörina 1995. aastal Pärnu prokuratuuris. Aastatel 1997–2004 töötas ta Tallinna prokuratuuris majanduskuritegude osakonda juhtiva prokuröri, 2004–2011 Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokuröri ja majandus- ja korruptsioonikuritegude osakonna juhina. 2011. aastast on Siitam-Nyiri justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsler. Ta on lõpetanud Tartu ülikooli õigusteaduskonna.

Euroopa Prokuratuur (EPPO) alustab kava järgi tööd käesoleva aasta lõpus. Loodava asutuse eesmärk on tagada ELi finantshuve kahjustavate kuritegude senisest tõhusam menetlus. See tähendab, et EPPO hakkab uurima ELi toetustega seotud kelmusi, nagu näiteks väljapetetud vahenditega toime pandud rahapesu, keerulisi piiriüleseid käibemaksupettusi ja ELi eelarvet kahjustavaid korruptsioonikuritegusid.