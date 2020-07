Tänavu on reisiplaanid lükkunud edasi või sõidud sootuks tühistatud. Nii tuleb lõbusõidud plaanida kodumaale. Otsisime Pärnu tänavatelt ja rannast suvitajaid, kes on valinud puhkuskohaks suvepealinna, ja uurisime, mida põnevat on nad ette võtnud, missugused plaanid on tulnud ümber mängida ja miks otsustasid nad just Pärnu kasuks.