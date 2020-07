Pärnu randade suplusvee reostusallikas jääb endiselt müstiliseks

Aga nii juhtus ju üks kord ja peagi olid proovid jälle normis? Paraku pole see kaduv probleem. Pärnus on suplusvee kvaliteediga muret olnud üsna palju. Tutvunud Euroopa terviseameti statistikaga, võib tekkida lausa tunne, et viimase kümne aastaga on vee kvaliteet Mai, Vana-Pärnu ja Raeküla rannas järjepidevalt halvenenud.