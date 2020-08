Vaat selliste noortega …

Ei ole kahtlust, et nimetatud üritus peaks Pärnusse jäämagi. Noored suutsid ausalt sõnastada oma kodukohta ja kogukonda vaevavad mured. Noorte enda veetud diskussioonid kandsid samuti eheduse pitserit. Mis kõige toredam, arutelust puudus keerutamine, sildistamine, ­demagoogia. See oli värskendav!

Isegi nii polariseeritud ja poliitiliseks tehtud teemal nagu LGBT-noorte turvalisus arutleti avatult, austusega üksteise suhtes. Ega kuulajate seas istunud võrdsete võimaluste volinik Liisa Pakosta asjata märkinud, et pühapäevane keskustelu oli üks aegade paremaid. Kiitusega ühineb Pärnu Postimehe toimetuski. Järeldus, milleni seekordsel üritusel jõuti, väärib samuti laiema avalikkusega jagamist. Kui Eesti haridustemplites ­jagatakse teadmisi perekonna ja seksuaalsuse kohta, siis rääkida tuleks iga laadi peredest ja seksuaalsuse variatiivsusest. Miks? See on LGBT-noortele vaimse tervise küsimus. Teavet jagades saab luua pinnase, et neid tunnistataks. Et nad iseend aktsepteeriks. Kui seda ei juhtu, satub noor pahuksisse nii enda kui kaaslaste ja ühiskonnaga laiemalt. Ega ole ­riigi heaks panustaja, vaid pigem koormaks. Seega, härrad ja prouad poliitikud-rahajagajad, milliseid inimesi on Eestis vaja?

Teine samast arutelust koorunud küsimus, mille üle tasuks mõelda ja mida avalikult vaagida, kõlas: kellel on päriselt probleem: kas LGBT-kogukonnal või nende kriitikutel? Ja kas probleem on kellegi seksuaalne sättumus, mis tegelikult on sügavalt isiklik teema, või on küsimus võimus, selle puudumises.

Need on praeguses Eestis asjakohased ­teemapüstitused. Üsna pea tuleb meil ju võtta rahvahääletusel seisukoht, kas abielu saab olla vaid mehe ja naise vahel. Kas me räägime ­ainult traditsioonilisest perekonnast või aktseptime kõiki peresid?