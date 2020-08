Kolm korda kasvanud teetööde maht toob tipptunnil kaasa ummikuid

Tavapärasemast pikemalt tuleb seista südalinnas suunaga Kesklinna sillale. Üks liikluse takerdumise põhjusi on Vee ja Pika tänava teekatteremont, mistõttu sõitmisel tuleb hoogu pidurdada.

Kesklinna liikluskoormust suurendavad ka Papiniidu silla remondi tõttu kehtestatud liikluspiirangud. Samal põhjusel on ummikud ka Liivi teel, Papiniidu tänaval ja Ehitajate teel.

Tänavu on planeeritud pindamisi Pärnu keskuslinnas umbes 18 000 ruutmeetri jagu, teekatteremonte 104 000 ruutmeetrit. Osavaldades tehakse pindamisi umbes 152 000 ruutmeetrit.

Kokku kulub teede korrashoiule praeguste plaanide kohaselt 2,1 miljonit eurot. Kui arvestada, et lisaks tehtud ja praegu käimasolevatele teetöödele on tänavu kavas Pärnu linnas veel ligi miljoni euro eest tänavaid remontida, on mahud võrreldes eelnevate aastatega kasvanud kolmekordseks.