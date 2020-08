Pruut võitles Vallikäärus langevarjuga

Vaheldumisi Riias ja New Yorgis elav Daniela Vetra on õppinud klassikalist balletti, moedisaini ja tsirkusekunsti ning huvitub kõigist teatriga seotud kunstivormidest, etenduskunstnikuna katsetab ta inimkeha ja vaimu piire äärmuslikes keskkondades, mis viivad eneseavastamise ja muutunud teadvusseisundini. Pannes mõtlema, mida tähendab olla inimene ja kui püsivad või haprad on need seisundid.