Galerii: nublu akustiline kontsert tõi Ammende villa aia rahvast täis

Ansambli Curly Strings lauljatar ja viiulimängija Eeva Talsi naljatas paar päeva enne kontserti, et kuna ta on ise üritanud mitu korda nublu kontserdile saada, ent ebaõnnestunud, tundus kõige kindlam anda ühiskontsert. "Et rohkem ukse taha ei peaks jääma," märkis Talsi tabavalt.