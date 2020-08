Terviseamet ja politsei kontrollisid Pärnu meelelahutusasutusi

Terviseameti Lääne regionaalosakonna juht Kadri Juhkam ütles, et reidil külastati suvepealinna 11 populaarsemat ajaveetmiskohta. „Kokkuvõtteks võib selle kontrollkäigu põhjal hinnata olukorda meelelahutusasutustes rahuldavaks,” ütles Juhkam. „Kõikides asutustes olid desinfitseerimisvahendid kättesaadavad nii klientidele kui töötajatele ja kinni peeti ka 50protsendise täitumuse nõudest.”

Suurima puudusena tõi Juhkam esile hajutatuse nõude rikkumist eelkõige tantsuplatsidel ja lava ees. „See on paraku tingitud klientide käitumisest, mille aluseks võib omakorda olla ohutunde puudumine,” leidis ta.

„Ligemale kolm tundi kestnud aktsiooni kaasas politsei- ja piirivalveameti terviseamet ja hea meel on tõdeda, et enamik ettevõtteid näitas üles koostöövalmidust ja oli pingutanud nakkusohutuse tagamiseks,” ütles Lääne prefekt Kaido Kõplas. Aktsioonist võttis osa neli politseinikku.

Ta kinnitas, et koroonaviiruse leviku tõkestamisel loeb iga inimese panus. Vältida tuleks rahvarohkeid kohti, eriti kinnisi ruume, kuna vabas õhus saab teistega vahet hoida. “Järjekord ukse taga viitab juba sellele, et mõni asutus on saavutanud lubatud täitumuse,” rõhutas prefekt.