Ööpäevaga tuvastati maakonnas üks koroonaviiruse kandja

Rahvastikuregistri andmete järgi laekus Harjumaale kolm (neist kaks Tallinnas) ning Tartumaale Tartu linna, Ida-Virumaale, Põlvamaale ja Pärnumaale kõikidesse üks positiivne testi tulemus. Lisandunud juhtumite puhul on ühel juhul tegemist varasemate nakatunute lähikontaktsega ning ühel juhul on nakkus sisse toodud Ukrainast. Ülejäänud juhtudel on nakatumise allikas veel selgitamisel.