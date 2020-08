Galerii ja video ⟩ NATO Velo rattaretkega liitunud president Kaljulaid lubas tutvustada liitlastele Pärnumaa kaunimaid nurki

“Kuna see suvi on olnud eriline – paljud pole pääsenud puhkama koduriiki ja Eestis on olukord viirusega olnud meeldivam kui Suurbritannias –, siis on see üks viis näidata väga ilusat, nendele inimestele tõenäoliselt ka väga tühja kodumaad, sest kui me mõtleme Põhja-Pärnumaa peale, siis see on Eesti kõige hõredamini asustatud, aga väga looduskaunis piirkond. Kahjuks ei ole meil metsarattaid, vaid maanteerattad ja me ei saa keerata Vatla kandist Laelatu puisniidule, aga ma räägin neile, et see on Eesti üks ilusamaid nurki,” ütles Kaljulaid.