Galerii ja video ⟩ Pärnus päästeti Eesti metsi kiviparketil

Miitingul köitis pilku loosung “Mets ei ole RMK rahamasin, vaid isetekkeline ökosüsteem”. Käramist juhtis miitingud korraldanud MTÜ Kaitseme Eesti Metsi aktivist Stella Martsoo, probleemist lähemalt kõneles ornitoloog Mati Kose, kes tunnistas, et viisil, nagu Eesti metsi on majandatud lähikümnendite jooksul, jätkub meil metsaressurssi veel vaid kümmekonnaks aastaks. Edasi tuleb kasutusele võtta kiirekasvulised võõrliigid, melioratsioon ehk maaparandus ja väetised. See on loomuliku ökosüsteemi häving.