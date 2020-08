Kevin Saar tuli kuuendat aastat järjest quadracer’ite Eesti meistriks

Praegu aega teeniv Saar tunnistas oma fännilehel, et kuna nädala sees ei saa sõidutreeningutel käia, on seda võistlustel kohe tunda. “Sellegipoolest sai head rada nautida ja turvaliselt lõpuni sõidetud. Võistlussõidud õnnestusid suurepäraselt ja tänase sõiduga kindlustasin Eesti meistritiitli! Seda siis kuuendat aastat järjest. Vaatame, kuidas asjad sujuvad, aga väga soovin peagi minna välismaale, et oma taset testida,” kirjutas tšempion.