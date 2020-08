Videod ⟩ Tragi rebasepoiss ja koprapoeg andsid loodusesõbra kaamera ees etenduse

Laupäeva õhtul video jäädvustanud Lääneranna elanik Merike Pikkmets rääkis, et märkas hüplevat reinuvaderit autoga sõites ja jäi pidama, et loomakese tegevust lähemalt jälgida. Rebane ei lasknud end tunnistajast segada ja jätkas meeleheitlikke ponnistusi, et heinapalli otsa jõuda. Kui see tal umbes 20 minuti pärast õnnestus, kaotas loom aga palli vastu huvi ning jalutas peagi minema.