Väidetav plaan ehitada vabatahtlike päästjate maja on seatud kahtluse alla

Projekt, mille OÜ SP1 linnavalitsusele esitas, näeb ette hoone esimesel korrusel treeningusaali ja rendipindu, teisel büroopindu ning kolmandal suuri majutusruume köögi ja vannitoaga. Viimased on selleks, et vabatahtlikud saaksid seal ühes peredega ööbida. Neljandale korrusele on kavandatud seminariruumid. Maja kolmele küljele tuleksid rõdud, kust jõevaadet nautida.