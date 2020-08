Video ⟩ Koroonaviiruse levikut piiravat äppi saab nüüd telefoni laadida

Rakendus teavitab kasutajat, kui ta on olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Äpi kasutajate telefonid vahetavad omavahel anonüümseid koode ja riik, rakenduse ega telefoni tootja ei saa teada, kes kellega lähikontaktis oli.

Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnutsi on tõhusaim abinõu viiruse leviku piiramiseks püsida haigussümptomite korral kodus ja pöörduda perearsti poole ning hoida tervena ringi liikudes turvalist vahemaad teiste inimestega. “Kui aga soovime oma harjumuspärase eluga jätkata – käia tööl ja koolis, teatris ja kontsertidel, sõita ühistranspordiga või reisida –, ei ole meil tõenäoliselt alati võimalik piisavat distantsi hoida,” ütles Kiik. “Terviseamet jätkab oma tööd nakatunute ja nende lähikontaktsete tuvastamisel, aga saame igaüks viiruse leviku tõkestamiseks ka oma panuse anda. Koroonaviiruse rakendus on meile kõigile tõhus lisavahend selleks, et võimalikke nakkuslikke kontakte vähendada. Kutsun Eesti inimesi üles hoidma ennast ja oma lähedasi ning aitama rakenduse kasutamisega privaatselt ja turvaliselt kaasa viiruse leviku piiramisele.”

Kui mõni rakenduse kasutaja haigestub, märgib ta end äpis haigestunuks ja teistele kasutajatele saadetakse teavitus võimalikust lähikontaktist nakatunuga. Mobiilirakendus teavitab inimest juhul, kui tema telefon on olnud hiljem koroonaviiruse positiivse proovi andnud inimesest nakkusohtlikul perioodil alla kahe meetri kaugusel vähemalt 15 minutit. Samuti annab rakendus esmased suunised, kuidas edasi käituda. Nii suudab äpp teavitada ka inimesi, keda nakatunu ise ei pruugi teada ega mäletada, võimaldades neil kaitsta enda ja teiste tervist.

Rakenduse arendamisel on erilist tähelepanu pööratud privaatsusele ja turvalisusele. Telefonid suhtlevad omavahel Bluetoothi raadiosignaalide abil, vahetades koode, mis ei ütle rakenduse kasutajate kohta midagi. Äpi kaudu ei laeku riigile mingit infot nakatunute või nende lähikontaktsete identiteedi kohta.

“HOIA privaatsuslahenduse panime paika enne, kui programmeerimistöödega alustati. Inimeste asukohta ei jälgita ja terviseandmeid töödeldakse vaid selleks, et enne teavituste väljasaatmist kontrollida, kas end koroonaviiruse kandjaks märkinud inimene on tõesti haige,” kinnitas AS Cybernetica juhatuse liige Dan Bogdanov. “Sellega on HOIA rakenduse arendus olnud riigile eeskujuks, kuidas andmepõhiseid teenuseid teha.”

Äpp loodi sotsiaalministeeriumi, tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse, terviseameti ja 12 Eesti ettevõtte koostöös.

“Rakenduse peamine funktsioon on kasutajat teavitada, kui ta võis olla lähikontaktis COVID-19 nakatunuga. Samas on info inimese nakatumise ja tema lähikontaktide kohta privaatne ning seda ei saa levitada. Seega võib öelda, et rakenduse arendamisega lahendasime omamoodi vastuolu,” ütles tarkvaraettevõtte Icefire tarkvaraarhitekt Aleksei Bljahhin. “Lahendasime selle vastuolu tänu praegusaegsele krüptograafiale, mida rakendus kasutab.”