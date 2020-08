Matkalised said nautida ämblikuvõrke, hommikust udu ja kaunist päikesetõusu. Viie kilomeetri pikkuse raja peatuspunktides kõlasid pidupäeva puhul “Minu päralt on terve ilm”, “Nii vaikseks kõik on jäänud”, “Sind surmani”, “Hoia, Jumal, Eestit”, “Mis maa see on?”, “Eestlane olen ja eestlaseks jään”, “Mingem üles mägedele” ja teisedki tänasel päeval ettekandmiseks paslikud laulud.