Lind, kes lendab Kuule ja tagasi

Kuigi olen randtiire näinud kümneid, kui mitte sadu kordi ja tegu pole ka väga pelglike lindudega, pole ma neid kaameratoruga just eriti palju sihtinud. Saagijahil toimetavaid randtiire võibki vaatlema jääda, kõrvus kohisemas merelained. Kivil kössitavat randtiiru põrnitsedes hakkavad silma tema üleni punane nokk ja jalad, aga ka nokani ulatuv must pealagi. Ülejäänud sulerüüst leiab nii halli kui valget. Tagasihoidliku välimusega randtiir on üsna sarnane jõgitiiruga, kelle nokaotsal võib leiduda pisut musta. Hea eristustunnus on häälitsus: jõgitiiru hoiatushüüd on kahesilbiline ja venitatud langeva lõpuga “krii-äär”, randtiirul aga ühel kõrgusel “kriiää”.