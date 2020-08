Volletiimile astub eurosarja avaringis vastu Soome sats

Pärnu võrkpalliklubi meeskond on alagavaks hooajaks löönud käed Läti koondise tempomängija Toms Švansi, diagonaalründaja Kristaps Platacsi ja nurgaründaja Atvars Ozolinšiga. Eestlastest on nimekirjas keskblokeerijad Markus Veltson ja Sander Kasela, nurgaründajad Kaur Erik Kais, Taavet Leppik ja Tony Tammiksaar, sidemängijad Martti Keel ja Richard Voogel ning liberod Silver Maar ja Karl Mattias Prangli. Meeskonna peatreener on Avo Keel.