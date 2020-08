Tähelepanelik linlane on ehk juba täheldanud, et Pärnu sademevee kaevuluukide juurde on tekkinud valges kirjas sõnumid “Meri algab siit”. Nimelt pööratakse uue ettevõtmisega tähelepanu Läänemere reostusele, eelkõige ohule, mida tekitavad sademeveega merre sattunud suitsukonid. Nii märgistati Eesti 15 linnas pea 1000 luuki, suvepealinnas 100.