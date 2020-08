Kettagolfarid läbisid Jõulumäel kaheksa tunniga 100 korvi

“Meil oli hea meel korraldada järjekordne maraton legendaarses Jõulumäe pargis, kus juba 16 aastat on seda spordiala harrastada saanud. Jõulumäel on väga kvaliteetsed võistlusrajad,” kiitis Lipand ja avaldas lootust, et samalaadne üritus tuleb tänavu veel.