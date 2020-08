Galerii ⟩ 30 aastat Sütevakat: koolipere liugles peol mälestuste lainel

Taasiseseisva Eesti esimese erakooli pikaaegse direktori arvates pole tähtsad paberile kribatud ametlikud sõnad, vaid inimesed ja suhted: need, kes teevad majast kodu, ja läbikäimine, mis on lugupidav ja hooliv. Päeva esimeses kõnes tõdes ta, et Sütevakas on mõlemad olemas. Just nende väärtuste peale ehitatakse direktori meelest tulemused ja kõik muu, mis särab väljapoole.