Galerii ⟩ "Kiiksud, mis pööratakse väärtuseks" ehk Sütevaka alustas juubelipeoga

“Enamasti pööratakse sellised imelikud kiiksud, mis [meie] inimestel on, väärtuseks. See annab juurde ja rikastab. See kõik tekitab mingi tohutu meie-tunde,” lausus Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumi direktor Andres Laanemets täna pärastlõunal, kui tervitas Ammende villas kooli aumärgi omanikke, sõpru, kunagisi õpetajaid ja kutsutud külalisi. Pikaaegse koolijuhi arvates pole tähtsad paberile kribatud ametlikud sõnad, vaid inimesed ja suhted: need, kes teevad majast kodu, ja läbikäimine, mis on lugupidav ja hooliv. Oma kõnes rõhutas ta, et Sütevakas on mõlemad olemas. Just nende väärtuste peale ehitatakse direktori meelest tulemused ja kõik muu, mis särab väljapoole.