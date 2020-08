Galerii ⟩ 165 orienteerujat seikles õhtuses Pärnus, muu hulgas lohistati diivaneid

Kaks diivanit surutakse pagasnikusse, ent auto uks jääb pingutustest olenemata praokile. Pärnu Jaansoni raja linnapoolsel küljel tõstetakse sohvad neljarattaliselt maha. Seejärel kontrollitakse diivanirataste vastupidavust: on teada, et mõne tunni pärast hakatakse neid agressiivselt ühest punktist teise liigutama. Diivaniralli ehk takistusraja läbimine oli üks eile toimunud Tartu ülikooli Pärnu kolledži korraldatud ööorienteerumise osalejatele antud ülesanne. Ürituse eestvedaja Viktor Tundi sõnutsi olid sohvarattad õhtuks kulunud. Nii järeldas ta, et mõne aktiivse hasart oli niivõrd suur, et aset hoopis lohistati.