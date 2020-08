Galerii ⟩ Veerpalu ja Peterson tõid Jõulu suusaklubile MK-etapilt kulla ja kaks hõbedat

Kuigi Anders kuulub Jõulu suusaklubi nimekirja, on ta suure osa suvest üksinda rassinud. “Jõulu on Otepäält ikkagi kaugel. Mul ei jää muud üle, kui üksinda trenni teha. Mõnikord tulevad sõbrad kaasa, aga palju on ikkagi üksi treenimist,” sõnas endale ise treeninguplaane koostav Veerpalu.