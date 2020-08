Pärnjõel tuvastasid võistlejad lõhkekeha ja ületasid raudteed

“Maalt on kõik teenused kaugel ja viiakse aina kaugemale ning tihti tuleb oma nõu ja jõuga hakkama saada, kuni abi kohale jõuab, nii et selline mäng on õppimise ja teadmiste kinnistamise koht,” räägib Heidemann. Üleriigilise maapäeva heade ideede turul jagas Pärnumaa kogemust, kuidas omavalitsuste liidu ja paljude partneritega korraldada järgimist väärivat siseturvalisuse mängu.

Taevakraanid avanevad. Pargis tervitab turvalisuse mängus osalejaid Põhja-Pärnumaa vallavanem Jane Mets, keda rõõmustab, et kohal on 12 võistkonda (kirjas oli 14), ja kes loodab, et võitja on samast vallast. See lootus täitus, sest punktide arvestuses võitis Libatse küla võistkond koosseisus Kristjan Rahu, Andria Hansen, Maarius Mägi, Madis Tago ja Tanel Arumäe. Mis tähendab, et tuleval suvel on ülemaakondliku turvalisuse mängu koht Libatse.