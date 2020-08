Lääneranna vald valis pea veerandsaja kandidaadi seast uue abivallavanema

“See on olnud aeg, kus on tulnud ühinemislepingutes kokkulepitule ühtlustada ühinenud kohalike omavalitsuste õigusakte sõlmides samal ajal palju kompromisse, säilitada tasakaal ning saavutada valdkondade- ja piirkondadeülene koostöö,” rääkis Täht. Uue abivallavanema sõnade kohaselt on mainitud periood andnud talle suure kogemuse ühendada liitunud kohalikud omavalitsused ühtseks tervikuks just haridus-, noorsootöö- ja kultuurivaldkonnas.