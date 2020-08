Minul poeb sügise saabudes hinge alati pisut nukrust, sest kuidagi ei tahaks, et jälle ­saabuks see pikk ja pime aeg, kus õhtul kella seitsmeks on Rüütli tänav nii tühi, et seal kohtume ainult mina, üks kass ja Sepo Seeman. Tõestisündinud lugu kusjuures. Ainult ­kassi mõtlesin juurde.

Soomes on kool juba alanud ja vaid paari päeva eest kuulsime, et Soome tegi meile erandi ega lisanud Eestit riikide nimekirja, mille suhtes reisipiirang kehtestati. Praegu on see nii, aga kes tagab, et uuel nädalal meid sealt nimekirjast juba ei leia? Ja kui meid sinna nimekirja lisatakse, ei kohta enam ülepäevitigi üksikuid turistipaare põhjanaabrite juurest. On sügis!