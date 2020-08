Lai 15 omaniku, ärimees Vallo Palmi sõnade kohaselt avastati esimesed luud krundi piirilt juba aasta alguses majaauku kaevates. Tollal lepiti kokku, et kui tööd lähevad edasi kõrvalkrundil Lai 15a, kaevatakse see leiukoht arheoloogide järelevalve all lahti.