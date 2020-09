“Kindlasti tekitab see meis eri emotsioone: kurbust ja rõõmu, ärevust, ja nii peabki see olema,” märkis Kallau, tervitades kooli­peret senise kunstide maja ärklisaalis. “Rännukaaslased, lähme koos ja teeme nii, et koolist kujuneks organisatsioon, mis toob naeratuse näole igaühele, kes sellega seotud on!” Kallau viitas sõna­võtus “Eesti 2035” arengukavale, mille järgi on meie üks eesmärke paindlik ja inimese vajadustega arvestav õpe. Nii pooldab ta ­ühistel väärtustel põhinevat, õppija­keskset ja kaasavat haridust. Ühtlasi nõustub direktor haridus- ja teadusministri Mailis Repsiga, kelle meelest ei tasu alahinnata huviharidussüsteemi panust.