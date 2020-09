Uued tuuled Pärnu huvihariduses: kaks kooli liideti

“Kindlasti tekitab see meis eri emotsioone: kurbust ja rõõmu, ärevust, ja nii peabki see olema,” märkis Kallau, tervitades kooli­peret senise kunstide maja ärklisaalis. “Rännukaaslased, lähme koos ja teeme nii, et koolist kujuneks organisatsioon, mis toob naeratuse näole igaühele, kes sellega seotud on!” Kallau viitas sõna­võtus “Eesti 2035” arengukavale, mille järgi on meie üks eesmärke paindlik ja inimese vajadustega arvestav õpe. Nii pooldab ta ­ühistel väärtustel põhinevat, õppija­keskset ja kaasavat haridust. Ühtlasi nõustub direktor haridus- ja teadusministri Mailis Repsiga, kelle meelest ei tasu alahinnata huviharidussüsteemi panust.

Pidustustest osa võtnud abilinnapea Varje Tipp tõdes, et uue nimega kool sündis koostööst, entusiasmist ja armastusest huvitegevuse vastu. “Kui otsisime kunstide majale uut juhti, tuli üks särasilmne kandidaat, kes ütles, et tal on visioon. Ta suutis selle maha müüa. See oli see, mis ­andis innustust otsus vastu ­võtta,” kõneles Tipp, ulatades ­niisamuti koolijuhile lilleõie.