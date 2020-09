Metsküla algkool asub Lääneranna vallas Lihula–Virtsu maanteest kümme kilomeetrit Matsalu lahe poole. Tee sinna on käänuline, ääristatud põldude ja rohuväljadega, mida katavad kümned kadakad ja üksikud samblased kivimürakad. Metsküla ise on oma nime vääriline: see on hajus kodukeste ja taludega külake, mis paikneb keset tihedat puusalu nagu saar kesk rohuväljadest merd.