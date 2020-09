Pildid ⟩ Pärnu haiglas alustab õpet neljas õdede rühm

Tallinna tervishoiu kõrgkooli (TTK) rektori Ülle Ernitsa sõnutsi on kõrgkool teinud Pärnu haiglaga koostööd juba 2007. aastast. “Täname ja tunnustame haiglat selle eest, et ollakse valmis panustama regionaalsesse haridusse ja toetatakse kõrgkooli tegutsemist Pärnus,” märkis Ernits ja lisas, et TTK üks missioone ongi regionaalse hariduse võimaldamine.

Hariduse kättesaadavus õppijale ja tööandjale on riiklik prioriteet. “Kui haridus on õppijale lähedal, on kergem oma elu, tööd ja õppimist ühendada ning sellest tulenevalt on motivatsioongi kõrgem,” sõnas rektor.

Pärnu haigla juhatuse esimees Urmas Sule tänas koostööpartnereid. “Eesti tervishoiusüsteemi kõige suurem väärtus on kvalifitseeritud töötajad, kes oskavad ja tahavad oma hinges inimesi aidata. Neist on alati puudus,” tõdes Sule, kelle hinnangul on parim viis probleemi lahendada varane õppe ja praktilise töö nutikas ühendamine. ““Kool haiglas” projekt täidab seda eesmärki parimal moel.”