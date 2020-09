Poola noored lõid Eesti koondise väravavõrgu Pärnus auklikuks

"Poola oli favoriit ja tuli võitma. Neil oli viimane mäng Bulgaaria vastu kehvake ja nad pidid siin kuidagi oma mainet tõstma. Eks nad tegid seda, mida nad pidid tegema. Meil oli keeruline," ütles Eesti noortekoondise peatreener Igor Prins mängujärgses intervjuus Soccenet.ee-le. "Eks meil oli plaan palli hoida ning tahtsime midagi luua, aga see nende pressing ja agressiivne mäng ... Mängu alguses oli palju individuaalseid võitlusi, kus jäime alla lihtsalt ja kaotasime mingisuguse kontrolli. See on praegu karm reaalsus. Homme vaatame mängu üle - kas ja mis siin on ning kuidas paremini mängida. Oleme päris suuri pakke saanud ning see üks võit Läti üle ei heasta neid kaotusi. Hetkel on selline seis."