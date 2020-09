Galerii ⟩ Kahe Silla jooksule startis kirev seltskond maailmameistrist Pärnumaa maratonijooksu rekordimeheni

Võistluse peakorraldaja Vahur Mäe Kahe Silla klubist ennustas, et jooksma võib tulla kuni paarsada spordisõpra. "Tänane ilm on jooksmist soosiv, 17-18 kraadi ja kerge tuuleke, väga hea jooksuilm," rõõmustas Mäe ja osutas juubeliväärilisele erimedalile. "See on kõige uhkem medal seni, 3D kujundusega," näitas korraldaja kolme erineva tasapinnaga auraha.