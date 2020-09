Reisilt saabunud neljal pärnumaalasel tuvastati koroonaviirus

Terviseameti teatel said need pärnumaalased nakkuse reisil Itaaliasse ja Austriasse. “Tegemist on kümneliikmelise reisiseltskonnaga,” selgitas terviseameti Lääne regionaalosakonna juhi Kadri Juhkam. “Kõigilt neilt võeti proov reisilt saabudes lennujaamas ja nüüd istuvad nad kodus karantiinis.”

Juhkami teatel polnud ühelgi neist pärnumaalastest haigusnähte.

Samast reisiseltskonnast avastati nakkus veel neljal võrumaalasel, ühe reisiselli testitulemus oli negatiivne ja ühe oma selgusetu, mistõttu tehakse kordusproov.

Pärnu maakonnas on viimaste varasemate nakatumise juhtudena tuvastatud augustis ja juulis üks ja juunis kaks viiruskandjat.

Augusti nakkusjuhtumi puhul oli tegemist Pärnumaale sisse kirjutatud inimesega, kes tegelikult elas Tartus, ja juulis nakatunu oli USAst saabunud üliõpilane, keda testiti lennujaamas ja kes lasi end sealt otse Pärnumaale koju toimetada.

Koroonaviiruse leviku tõttu on praegu terviseameti Lääne regionaalosakonnas jälgimise all 13 inimest, kellest kuus on haigestunud: neljane reisiseltskond Pärnumaal ja kaks nakatunut Saaremaal.

Rahvastikuregistri andmete kohaselt laekus viimasel ööpäeval enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati seitsmel inimesel.

Tallinnas on 100 000 elaniku kohta 28,8 COVID-19 haigusjuhtu.

Terviseamet paneb südamele, et kuna lähikontaktiks loetakse olukorda, kus inimesed viibivad teineteisest alla kahe meetri kaugusel ja üle 15 minuti jooksul, on haigena koosviibimisele minek kindel viis oma sõpru nakatada. Sageli veedetakse tunde tihedalt koos kinnises ruumis ja räägitakse valjul häälel, mis aitab viiruseosakestel veelgi paremini levida.

“Kindlasti võiksid üritustel osalejad oma telefoni laadida koroonaäpi Hoia, mis aitab võimalikku lähikontakti tõhusamalt tuvastada,” soovitas terviseamet pressiteate vahendusel.

Seoses koroonaviirusega vajab praegu Eestis haiglaravi seitse inimest, juhitaval hingamisel ei ole ühtegi patsienti. Möödunud ööpäeva jooksul ei avatud ega lõpetatud uusi haigusjuhtumeid.

Nüüdseks on haiglates lõpetatud 418 COVID-19 juhtumit 405 inimesega. Ühe inimese kohta võib olla mitu haiguslugu, näiteks siis, kui inimene viiakse üle ühest haiglast teise. Sellisel juhul esimeses haiglas juhtum lõpetatakse ja teises avatakse. Haiglate koormuse hindamiseks on terviseameti teatel oluline neid eristada.

Tänase seisuga on tervenenud 2176 inimest. Neist 1645 isiku haigusjuhtum on lõpetatud, 531 inimese puhul on positiivsest testitulemusest möödunud üle 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.