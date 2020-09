Ööpäeva jooksul tuvastati kaks koroonviirusesse nakatunud pärnumaalast

Terviseameti teatel on Pärnumaale täna lisandunud kahest positiivsest juhust üks seotud reisimisega Austriasse ja Itaaliasse, mille kümneliikmelise seltskonna neljast nakatunud pärnumaalasest andis amet teada juba eile. Seega on sellest reisiseltskonnas kokku nakatunud viis pärnumaalast.

Teviseameti Lääne regionaalosakonna juhi Kadri Juhkami teatel lisandus selle viiesele reisiseltskonnale kuus Pärnumaal elavat lähikontakset, kes on jälgimisel. Lähikontaktsete puhul on tegemist peamiselt reisil olnud inimeste lähedastega, kuna laupäeval Itaaliast tulnud pärnumaalased tulid öösel lennujaamast koju oma autodega ja vahepeal kellegagi kokku ei puutunud. Koroonaviiruse testid tehti neile lennujaamas ja juba hommikul said nad Juhkami teatel oma analüüside vastused teada.