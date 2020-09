Ühe Endla teatri külastaja COVID-19 test osutus positiivseks

Endla teatri teatel on terviseamet ühendust võtnud kõigi positiivse testi andnud inimese läheduses istunud külastajatega. "Ülejäänud külastajad muretsema ei pea, aga jälgida tuleb sellegipoolest oma tervist ja kahtluse korral võtke perearstiga ühendust,” kirjutab teater oma veebilehel.

Et tagada võimalikult kontaktivaba, minimaalsete järjekordade ning ohutu distantsiga teatrikülastus, toimub piletite kontrollimine ja temperatuuri mõõtmine fuajeesse sisenemisel. Publikuteenindajad mõõdavad kontaktivaba termomeetriga etendusele saabuvate külastajate kehatemperatuuri. Palavikunähtudega külastajaid etendusele ei lubata ja nende piletid vahetatakse ümber.

Teatri teatel ei ole etendusele lubatud need, kes on viimase 14 päeva jooksul haigestunud COVID-19-sse või olnud kontaktis kinnitatud COVID-19 haigestunuga või kellel on respiratoorse nakkushaiguse sümptomid (näiteks palavik, kuiv köha, hingamisraskused) või kes peavad olema eneseisolatsioonis pärast välisriigist saabumist. Sellisel juhul tuleb võtta ühendust teatri kassaga ja saate piletii ümber vahetada.