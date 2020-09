Pildid ⟩ Konverentsile kogunenud perearstid alustasid päeva varahommikuse rahvajooksuga Jaansoni rajal

Tuleb tunnistada, et ilusa sügisilmaga Pärnu jõe ääres võidu lipanud peretohtrid on suurepärases sportlikus vormis: veidi üle poole tunniga oli kogu ettevõtmine lõppenud.

Kontserdimajas toimuva Eesti perearstide aastakonverentsi peateema on kevadise koroonalaine õppetunnid, mis annavad võimaluse patsiendi teekonda paremini ja vajaduspõhisemalt suunata. Ühtlasi jagatakse tunnustust 92 parimale perearstipraksisele.

Perearstide seltsi juhi Le Vallikivi sõnul on tänavune muutuste kevad proovile pannud nii arstid kui patsiendid. Siiski on oluline märgata ja enda heaks tööle panna muutustes peituvad võimalused. Kriisiajal keskendutakse kõige olulisemale ja nii joonistub kõige paremini välja, kui palju meil tegelikult tervishoius juba olemas on ja mida tõesti vaja läheb.