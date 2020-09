Kaitseväe täiendreservi formeerijad kogunesid nädalavahetusel õppusele Punane Rebane

Kolm päeva väldanud õppekogunemisel said sel korral üksusepõhise erialase väljaõppe ligikaudu 60 värskelt valdkonna reservväelaseks määratut, kelle jaoks oli see esmakordne kogemus formeerimiskeskuse töös osalemisel. Üksuse väljaõppe korraldamist toetasid lisaks toetuse väejuhatuse tegevväelastele ka mõnikümmend juba varasema formeerimisalase kogemusega reservväelast, kelle kogemustele ja juhendamistele tuginedes erialaseid oskuseid täiendati ning harjutati.

„Formeerimiskeskused on toetuse väejuhatuse mobiilsed ja autonoomsed allüksused, mille põhiülesanne on täiendusreservi moodustamine ja ettevalmistamine kaitseväele ning täpselt seda me õppekogunemisel ka harjutasime,“ ütles õppekogunemise eest vastutav toetuse väejuhatuse staabiohvitser kapten Tiit Rahuoja.